وثّق مقطع فيديو، لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين والطائفين،في آول جمعة من رمضان، وسط ما توليه القيادة من اهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.
وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.
فيديو | منظر يسر الناظرين.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن في أول جمعة من شهر رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/OUtwcqT2y5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023
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