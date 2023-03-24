قدمت فورد سيارة اكسكورجن في الأسواق بين أعوام 2000 و2005 بناء على شاحنة F-250، والآن نرى سيارة SUV معدلة جديدة مبنية على شاحنة F-250 عصرية، بمساحة داخلية ضخمة تسع 9 أفراد على أربعة صفوف مقاعد.

وتأتي المركبة الجديدة من تصميم شركة MegaRexx، والتي بدأت بشاحنة F-250 موديل 2022 وأضافت لوح ألمنيوم على السقف، ونوافذ خلفية داكنة جديدة على كل جانب، ومصابيح أمامية LED وضباب جديدة.

وتتميز المركبة بالتقنيات والمزايا العصرية، مثل راصد النقطة العمياء، ومكيف هواء إضافي للركاب الخلفيين، مع وضع مقاعد منفصلة في الصف الثاني والثالث من المقاعد، وأريكة يمكن تحريكها كهربائياً في الصف الرابع من موديل فورد اكسبيديشن، جميعهم بجلود سوداء.

وتستمد الـ SUV الضخمة قوتها من محرك 8 سلندر 6.7 لتر تيربو ديزل بقوة 475 حصان وعزم دوران 1423 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

وجاءت السيارة المعدلة بسعر 169,950 دولار – 637 ألف ريال، وتوفر خيار تعديل شاحنات فورد سوبرديوتي إلى سيارات SUV عملاقة بسعر يتراوح بين 40 ألف و60 ألف دولار للتعديلات فقط بدون حساب سعر السيارة نفسها.