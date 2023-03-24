وثّق مقطع فيديو لرجل أمن في المسجد الحرام يحمي معتمرًا من حرارة أشعة الشمس خلال خطبة أول جمعة من رمضان.

وأظهر المقطع أحد رجال الأمن وهو يقف بجوار أحد المعتمرين ويحميه بمظلة شمس من أشعة الشمس الحارقة .

يُذكر أن الإدارة العامة للمرور عملت على متابعة الحركة المرورية للمصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف؛ وكذلك حركة المشاة بما يحقق ويعزز أمن وسلامة المصلين في الحرمين الشريفين.