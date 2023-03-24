كشف الفنان العماني صالح العلوي، أنه سيتفرغ لنشر الدعوة والدين الإسلامي، وأعلن “توبته” في بث مباشر.

وظهرالعلوي مع أحد الأشخاص في مقطع فيديو وهو يحمل آلة العود، التي اشتهر بالعزف عليها.

وقال من ظهر مع الفنان العماني في الفيديو، بالنيابة عنه أنهم “يحتفلون باعتزال صالح العلوي للعزف على العود، حيث قرر التفرغ لنشر الدعوة الإسلامية في الأيام القادمة دون استخدام الآلات الموسيقية”.

وقام الفنان العماني بإحراق آلة العود بنفسه، وذلك للتأكيد على اعتزاله، وتفرغه للدعوة ونشر الدين