غفلت امرأة منتقبة بائع في محل مجوهرات بصنعاء في اليمن وسرقت حزام من الذهب وفقا لمقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة بالمكان وتم تداوله على نطاق واسع

وأظهر الفيديو المرأة المنتقبة، برفقة زوجها، وهي تطلب من البائع أن يستعرض لها عدد من المشغولات الذهبية، وعندما رأت حزام الذهب وضعته على، خصرها، ثم أعادته مرة أخرى.

ثم طلبت المرأة من البائع أن يستعرض لها بعض القطع الذهبية الأخرى بهدف تشتيته، وفي أثناء ذلك، أدخلت المنتقبة العلبة التي بها حزام الذهب داخل حقيبتها وأخرجت علبة أخرى مشابهة، دون أن ينتبه البائع.

وغادر الزوجين، محل بيع المجوهرات، في نفس اللحظة التي اكتشف فيها البائع لعدم وجود الحزام داخل علبته، الأمر الذي استوجب استدعائهما، وبسؤالهما عن العقد أنكرا رؤيته، إلا أن شابا آخر ظهر في المقطع وهو يشير إلى حقيبتها وعند تفتيشها وجدوا الحزام المسروق داخله.