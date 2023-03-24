دعت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، وذلك تزامنًا مع المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها باريس وعدة مدن فرنسية.

وقالت السفارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‏تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام المتواجدين على الأراضي الفرنسية حالياً إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات، وتحث السفارة على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية”.

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