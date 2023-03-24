التزم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الصمت بشأن مصير مدربه جوليان ناجلسمان، ولم يرد على الأنباء التي تشير إلى أن النادي سيقوم بفك ارتباطه بالمدرب ناجلسمان والتعاقد مع توماس توخيل بدلا منه.

وستكون أول مباراة لتوخيل، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في الأول من أبريل المقبل أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند، حيث كشفت عدة مصادر أن ناجلسمان تم ابعاده بعد أقل من عامين على توليه مسؤولية تدريب الفريق، مبينة أنه سيتم إبلاغه من قبل مسؤولي بايرن برحيله اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن بايرن وتوخيل كانا على تواصل لعدة أيام وأن الخسارة أمام ليفركوزن سرعت من خطط مسؤولي بايرن لابعاد ناجلسمان.