قالت الصين اليوم الجمعة إنها لا تطلب من الشركات تسليمها البيانات التي تجمع من الخارج، فيما تواجه شركة تيك توك الصينية ضغوطاً متزايدة ودعوات إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة دورية أن بكين “لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات أجنبية، بطريقة تنتهك القانون المحلي”، مضيفةً أن الحكومة الصينية “تولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات”.

وتابعت ماو: “لم تقدّم الحكومة الأميركية حتى الآن أي دليل على أن تيك توك يشكّل تهديداً لأمنها القومي، وبدلاً من ذلك، قدّمت افتراضات بالذنب ومارست القمع غير المبرر” ضد الشركة.

وأضافت : “لاحظنا أيضاً أن البعض في الكونغرس الأميركي صرّح بأن السعي لحظر تيك توك هو اضطهاد سياسي ينم عن كراهية الأجانب”.