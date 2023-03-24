تمكن فريق طبي في محافظة حفر الباطن من إنقاذ حياة طفل توقف قلبه بسبب ابتلاعه فاكهة العنب التي تسببت له بالاختناق وانسداد مجرى الهواء.

وقالت الصحة في حفر الباطن إن العناية الإلهية والتدخل الطبي السريع أنقذا طفلاً لم يتجاوز السنتين من الموت بعد ابتلاعه جسماً غريباً؛ مما تسبب له في الاختناق وانسداد مجرى الهواء وتوقف القلب في المستشفى، حيث نقل المريض في بداية الأمر إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام وبعد عمل الفحوصات الأولية تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لإعادة الوظائف الحيوية بشكل عاجل.

وأكدت أنه بعد استقرار حالة الطفل تمت إجراءات نقله إلى مستشفى الولادة والأطفال حيث باشر على الحالة استشاري العناية المركزة والفريق الطبي من أطباء العناية المركزة والأنف والأذن والحنجرة وعمل الفحوصات السريرية الإشعاعية اللازمة للتأكد من استقرار حالة المخ والوظائف الحيوية وعمل منظار للقصبة الهوائية للتأكد من خلو المجرى التنفسي من أي عوالق، وقدرة المريض على التنفس بشكل طبيعي، وبفضل الله تحسنت حالة الطفل وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

وأضاف الفريق المعالج أن الطفل وبحسب رواية أسرته كان يتناول قطعاً من العنب؛ مما يرجح الرأي الطبي في اختناقه وتوقف التنفس من إحدى حبات العنب وخرجت مع المجرى الهضمي بعد عمل التنفس الصناعي والمنظار .