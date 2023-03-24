أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن قطاع السياحة في المملكة سجل أرقامًا تاريخية من حيث نسب الإشغال وعدد الزوار من الخارج.

وأوضح أن عدد الزوار خلال شهر يناير الماضي بلغ 2.4 مليون زائر، فيما زاد العدد خلال فبراير الماضي الذي شهد دخول 2.5 مليون زائر أي ما يقارب 83 ألف زائر يوميًا.

وشدد الخطيب على أهمية توطين القطاع، وأنها قضية لن يقبل فيها النقاش أو التأجيل خصوصًا أن الوزارة دربت أكثر من 100 ألف شاب وشابة وأنفقت عليهم 400 مليون ريال، وفقا لوسائل إعلام محلية.

جاء ذلك خلال اللقاء الشهري الافتراضي مع المستثمرين والمواطنين في قطاع السياحة.

وأوضح الخطيب أن أهمية الالتزام باللوائح الجديدة التي أقرتها الوزارة هي أداة للارتقاء بالقطاع ضمن نظام السياحة الجديد، مشيرًا إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة للمواءمة ستنتهي بتاريخ 25 مارس الجاري، وعلى الجميع الإسراع في تصحيح أوضاعهم.

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