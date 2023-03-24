قال الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، إن المسافر إلى بلده وسط النهار, وقد أفطر بعذر السفر فلا ينبغي عليه أن يمسك عن الطعام والشراب إلى أذان المغرب.

وأكد أنه طالما أن أفطر المسافر بعذر شرعي فيمكنه أن يتناول الطعام والشراب دون الحاجة للإمساك عن الطعام حتى أذان المغرب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأضاف أن المسافر له الإفطار على ألا يظهر ذلك أمام الناس حتى لا يشك البعض في ديانته.