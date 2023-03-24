قلد برنامج ستوديو 23 اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعب المنتخب على البليهي.
وأشار المتقمص لدور “البليهي” في بداية الفيديو بعلامة “الذبح” وإشارة أخرى بـ “كوع اليد”، في محاولة لتخويف اللاعب الأرجنتيني.
وقال المتقمص لدور “البليهي” : قلت لميسي إذا فزت تحترف عندي بالهلال، وإذا خسرت أمر الله وصار.
وأبان الفيديو اندلاع مشاجرة بين “البليهي” و”ميسي”، حيث قام “البليهي” بضرب ميسي، فيما يفر اللاعب الأرجنتيني من أمامه.
تقليد ميسي والبليهي في ستوديو 23#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1#Shahid
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— MBC1 (@mbc1) March 24, 2023
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