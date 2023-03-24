قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق أمس، الخميس، عند 10446 وبقيمة بلغت 4.4 مليار ريال.

وقال “القحطاني”أنه تحدث الأسبوع الماضي عن السلبية التي كانت على المؤشر ونقطة 9900 والتي تم إغلاق هذا الأسبوع اعلاها والثبات ولم يتم كسرها إلى الآن وشاهدنا بثبات السوق أعلاها والعودة فوق 10000 كيف أن الأسهم المتوسطة نشطت فيها سيولة المضاربة كما تحدث عنها سابقا.

وأكد أنه من المهم الاسبوع القادم مواصلة الارتفاع هو اختراق نقطة 10510 والتي تمثل قمة نموذج w لكي يكتمل النموذج الإيجابي أو على الأقل الاستمرار بنطاق عرضي بين 9900 و 10510 وعدم الرجوع وكسر 9900 من جديد خصوصا مع رفع سعر الفائدة للبنك الفدرالي.