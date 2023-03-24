نبه استشاري الأمراض الباطنية، محمد جواد، لبعض الأخطاء الغذائية التي قد تتسبب في الاصابة بالنزلات المعوية، منها عدم غسل الفواكه بشكل جيد يؤدي إلى انتقال الجراثيم والإصابة بالنزلات المعوية.

وأضاف أن اللحوم والدواجن غير المطهية بشكل جيد والألبان غير المحفوظة بشكل جيد تؤدي للإصابة أيضا بالنزلات المعوية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد بعض حالات الإصابة بالنزلة المعوية تعالج في المنزل إلا أن بعض الحالات تحتاج للتنويم في المستشفى خاص إذا كانوا من الأطفال وكبار السن والمصابون بنقص المناعة.