تأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، مستفيدًا من تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع ليبريا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم مباراة جنوب إفريقيا ضد ليبريا بنتيجة هدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023، على ملعب “أورلاندو”، بالجولة الثالثة لحساب مباريات المجموعة الحادية عشر من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب المغرب في الجولتين السابقتين على حساب جنوب أفريقيا بهدفين لهدف وأمام منتخب ليبيريا بهدفين دون مقابل.