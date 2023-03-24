يقدِّم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام جهودا متميزة وصورا إنسانية؛ رائعة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين والمتمثلة في التنظيم والحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين بالإضافة إلى الإرشاد وتسهيل الحركة والتنقل.

ويكثف رجال قوة أمن المسجد الحرام حضورهم الأمني من خلال خطط أعدت مسبقا تعتمد على الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام وتنظيم وتفويج الحشود بالمسجد الحرام وساحاته ومتابعة تطبيق آلية التباعد الجسدي في أثناء أداء المعتمرين مناسك العمرة في صحن الطواف والمسعى وجميع أدوار المسجد الحرام وكذلك في أثناء أداء الصلوات ،والمحور الإنساني الذي يعنى بمساعدة كل محتاج ومد يد العون له وارشاد التائهين.

ويقوم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بتوفير الطمأنينة والأمن للمعتمرين والمصلين؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وذلك من خلال المتابعة التقنية عبر الكاميرات المنتشرة في أدوار وساحات المسجد الحرام وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف والعمل على تحقيق التباعد الجسدي بين قاصدي بيت الله الحرام، كما يقوم رجال الأمن بالتأكد من خلو المسارات المخصصة للمشاة من الجلوس حتى لا تعيق حركة المصلين والمعتمرين.