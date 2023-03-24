قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن طبخ المرأة لأهلها في نهار رمضان أكثر أجراً من قراءة القرآن.

وأضاف أن أجر المرأة التي تطبخ أكثر أجرا لكونها تعمل، والعمل عبادة ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وأكد أن على المرأة أن تذكر الله وهي تعمل وتقرأ ما تحفظه من القرآن الكريم، أو تسمع القرآن عبر إذاعة القرآن الكريم.