أطلق المعتصمون من “صرخة المودعين” المفرقعات النارية باتجاه مصرف لبنان، وقد حاول البعض إشعال الإطارات واقتحام مصرف “سوسيتيه جنرال” المحاذي للمصرف المركزي عبر خلع الأبواب الحديد وإضرام النار أمامها في بيروت.

ووصلت تعزيزات اضافية من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب الى مصرف لبنان ومحيطه. كما وصلت تعزيزات اضافية الى امام مصارف اخرى في منطقة الحمرا.

هذا ويشهد محيط المركزي حالة من التوتر الشديد، على إثر اعتصام تُنفّذه جمعية صرخة المودعين.

وتدخلت عناصر من مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من اقتحام مصرف “سوسيتيه جنرال” المحاذي لمصرف لبنان، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.