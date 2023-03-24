كشف نائب وزير الدفاع السابق، صاحب السمو الأمير سلمان بن سلطان، حكاية القصيدة التي كتبها الراحل الشيخ “ناصر بن عبدالعزيز الشثري” في الأمير سلطان وتسببت في إلغاء سفر الأمير بأمر من الملك خالد بن عبدالعزيز.

وذكر أن الشيخ الراحل كان مع الملك خالد في رحلة علاجية وكان معهم الأمير سلطان، فطلب الأخير من الملك إجازة لعدة للسفر فيها لفرنسا، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراحل” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن قبل السفر بيوم كتب “الشثري” عدة أبيات تمنى فيها بقاء الأميرسلطان وعندما قرأها الملك خالد وقت صلاة الفجر قرأ الورقة التي فيها الأبيات وبعدها طلب الملك خالد من الأمير سلطان بتأجيل سفره، الأمر الذي جعل الأخير يلوم الشيخ الراحل على ذلك.