أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن التوقعات تشير إلى أن معدل هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، خلال شهر رمضان سيكون أعلى من العام الماضي.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن المؤشرات الأولية للتقرير المناخي لفصل الربيع الذي يشمل شهر رمضان، تدل على أن هطول الأمطار سيكون أعلى من المعدل.

وأضاف العقيل أن الأمطار ستشمل معظم المناطق خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.