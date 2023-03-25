حذر مختصون من خطور التدخين عقب الإفطار مباشرة في شهر رمضان.

وأوضح أستاذ العلاج التنفسي بجامعة الملك عبد العزبز، دكتور هاجد الذبياني، أن خلايا الجسد تكون متعطشة للغذاء، وعندما يدخن الشخض فأنه سوف يتناول 7000 مادة كيميائية، 400 منها مسرطنة.

وأكد أن هذا يزيد احتمالية إصابة الشخص بالسرطان جراء تلك العادة المميتة، غير ما تتسبب فيه من أضرار صحية أخرى على الرئتين والكبد وغيرهما من الأعضاء المتأثرة بشكل مباشر بالتدخين.

وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة غيرسون في تركيا، البروفيسور قاغان قولان، أن شرب السجائر أو أي نوع من الدخان مباشرة بعد الإفطار يضر بشكل كبير بجدران الأوعية الدموية في جسم المدخن، وقد يلحق به إصابة في القلب، ما قد ينتهي بالوفاة.