كشفت جورجينا رودريجيز إلى الخطط التي يعتزم كريستيانو رونالدو تنفيذها عقب إنتهاء عقده مع نادي النصر.

وقالت في برنامجها الجديد على نتفلكس “أنا جورجينا” أن أعمال التجديد في قصرهم خارج مدريد قد انتهت الآن، لافتة أنها تعتقد أن جونيور ابن رونالدو البالغ من العمر 12 عامًا، لديه فرصة جيدة ليصبح لاعب كرة قدم محترف.

وأكدت أنهم يخططوا بعد تقاعد رونالدو إلى الاحتفاظ بمنزل في مدريد لأن لديهم الكثير من الأطفال، كما أن جونيور يكبر ويريد أن يصبح لاعب كرة قدم محترف ولا يعرفوا ما يخبئه المستقبل.