يقوم المواطن إبراهيم نوفل خياط كسوة الكعبة بتأهيل ابنه ليكمل مهنته التي تعلمها قبل أكثر من 40 عاما.

وقال نوفل لقناة العربية أنه يحب هذه المهنة ، مشيراً إلى أن هذه المهنة تسببت في انحراف إصبعه في يده اليمنى وهو شرف كبير بالنسبة له.

وتابع أن بصمة إصبعه راحت بسبب مسكه للحرير والخيوط الذهبية منذ أكثر من 36 عاماً.

وأضاف أنه اقترب من سن التقاعد، فبدأ بتعليم ابنه عمر منذ 4 سنوات حيث قال الأخير أنها مهنة عظيمة وكانت أول مرة يصعد فيها فوق الكعبة العام الماضي وكان شعوراً لا يوصف.