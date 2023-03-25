كشفت مدير برنامج مكافحة السكري د.فاطمة آل صايل أنه يجب عدم التهاون بارتفاع السكر لدى المريض حال الصيام وعليه المبادرة بأخذ الأدوية.

وقالت خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أنه عند قياس السكري ووجد أكثر من 300 يجب على المريض الإفطار لأخذ الإنسلوين الذي يفتقده الجسم.

وتابع أن الأضرار المترتبة على استمرار الصيام في هذه الحالة هو الدخول في غيبوبة السكر وقد تصل إلى الوفاة.