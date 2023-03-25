ألقت الشرطة الأمريكية القبض على راكبة شابة على متن طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز في مطار ميامي الدولي بعد أن دخلت في شجار مع راكب آخرعلى متن الطائرة.

وذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن الفتاة سيمون برينا كيم ، 24 عاما، ظهرت وهي تتشاجر وتصرخ وتهدد راكبا بالضرب أثناء وقوفها في ممر الطائرة قبل اقلاعها.

وكشف مقطع الفيديو الصادم، أنه عندما رفضت الراكبة مغادرة الطائرة عندما طلب منها أحد أفراد الطائرة ذلك، قام مجموعة من ضباط الشرطة بحملها من جميع أطرافها وركلها وسحلها أثناء طريقهم لوضعها في سيارة الشرطة أمام الطائرة.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الطائرة التي حدثت عليها المشاجرة التي قامت فيها الراكبة بركل ضباط الشرطة وعض بعضهم كانت تستعد للتوجه إلى فيلادلفيا.