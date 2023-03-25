أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تسوية وضع العمالة إما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي يُعد شرطاً أساسياً لإلغاء ملف المنشأة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن شروط إلغاء الملف تتضمن شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص، مع الدخول للخدمات الإلكترونية وإلغاء ملف المنشأة من خلال خدمة “إلغاء ملف منشأة”.

كما شددت على ضرورة الالتزام بقرارات التوطين كون عدم القيام ذلك يُعد مخالفة للنظام، ودعت إلى تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحَّد للوزارة في حال رصد أي مخالفات.