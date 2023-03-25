أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، أن رسوم الأراضي البيضاء في تطور مستمر، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت بالعمل على مقترحات لزيادة أو رفع كفاءة الرسوم.

وأبان عبدالله الحماد، أن الرسم يصل بالحد الأقصى إلى 10%، وهو أساساً يبدأ من 2.5%، مشيرا: المستثمر ومالك الأرض إذا طور وخلص ما يسقط عليها الرسم ويروح.

ولفت: رسوم الأراضي البيضاء تعد واحدة من أدوات مكافحة الاحتكار، موضحا: في الأساس تبدأ الرسوم من 2.5% ثم ترتفع تدريجيا إلى أن تصل إلى 10%.

وتابع: الرسوم البيضاء ليس هدفها جباية المال بقدر ما هو تحفيز التطوير.