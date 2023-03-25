كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، عن أسباب إيقاف الصكوك في الرياض.

وقال عبدالله الحماد إنه صدرت عدة إيقافات في فترة معينة هدفها مشاريع أو عمل معين، مبينا أن ما يصير في الرياض تدخل جراحي، بلا شك لها أثار سلبية.

وأشار:”نحن نستهدف أن تكون الرياض من أعلى 10 مدن كحجم اقتصادي، ولها استراتيجية طموحة جدا.

وتابع: نطمح أن تكون لدينا مدينة لا تقارن بأي مدينة أخرى، موضحا أنه لا يعلم موعد محدد للانتهاء من ذلك.