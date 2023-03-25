انقضت المهلة التي منحتها وزارة الرياضة لأندية دوري روشن، الثلاثاء الماضي، لحصر قضاياها الخارجية، العالقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودعت وزارة الرياضة، الأندية لرفع جميع بيانات القضايا على منصة الحوكمة الرقمية التابعة لها، التي يوجد فيها ملف خاص لكل نادٍ، لافتة إلى عدم نظرها للقضايا التي سترسل على البريد الإلكتروني، وفق الرياضية.

وطالبت الأندية في حال عدم وجود قضايا خارجية يتم توضيح ذلك عبر المنصة بكتابة عبارة “لا يوجد” في جميع الخانات المطلوبة، بالإضافة إلى إرفاق خطاب موقع ومصادق عليه من الرئيس التنفيذي والمدير المالي وعليه ختم النادي.