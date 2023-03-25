قال الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، إن التحكيم مشكلة لا حل لها بسبب أن غالبية قرارات الحكم تقديرية.
ولفت صالح الطريقي: على سبيل المثال هدف مادو للنصر فهناك حكم قال حجب الرؤية وحكم آخر رأى أنه ما حجب الرؤية، معلقا: هذا تقدير، وفق برنامج الديوانية.
وأشار صالح الطريقي: هناك قضايا من المفترض أن يتم التحقيق فيها من اتحاد القدم كقضية الحكم المكسيكي الذي كان متواجد في “استراحة”.
#صالح_الطريقي | @saleh_alturigee
هناك قضايا من المفترض أن يتم التحقيق فيها من اتحاد القدم كقضية الحكم المكسيكي الذي كان متواجد في "استراحة".#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/jyJlqbZnx7
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 24, 2023
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