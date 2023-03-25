أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن بدء أعمال إصلاح جسور تقاطع طريق “الظهران – الجبيل” مع تقاطع طريق “صفوى المطار” باتجاه الدمام، ابتداءً من اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة، أن أعمال الإصلاح تشمل رفع بلاطات الجسور، واستبدال مساند التحميل وفواصل التمدد، وإصلاح الخرسانات، وتنفيذ أعمال العزل والأسفلت للجسور.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل حركة السير بطريق “الظهران – الجبيل” باتجاه الدمام إلى طريق الخدمة، في حين سيتم إغلاق تقاطع طريق “صفوى المطار مع طريق ظهران الجنوب، مع إتاحة الدوران من خلال جسر القطيف، لافتة إلى أن المتجهين من المطار إلى “صفوى” يمكنهم سلك طريق الملك فهد.