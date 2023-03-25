كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق سلسلة التوريد (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مهندس سلامة العمليات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو هندسة سلامة العمليات).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي أول العلاقات/ المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو هندسة العمليات).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 24 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية