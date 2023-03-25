أوضح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير أن أثر حملة اكتتاب “جود الإسكان” سيكون مباشرا لخدمة الأسر الأشد حاجة من مستحقيها.
وقال البدير :” بدأت الحملة اليوم بانطلاقه كبيرة وسيكون أثرها مباشر لخدمة الأسر الأكثر احتياجا بإذن الله من مستحقي الإسكان في وزارة الإسكان”.
وأضاف ” سيكون هناك عمل حثيث إلى أن نصل بإذن الله جمعيا مع أهل الخير في بلد الخير إلى مليار ريال في هذه الحملة”.
فيديو | نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبدالله البدير: أثر حملة اكتتاب "جود الإسكان" سيكون مباشرا لخدمة الأسر الأشد حاجة من مستحقيها#اكتتاب_جود#الإخبارية pic.twitter.com/fZQfHevrhE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023
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