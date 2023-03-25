وثق مقطع فيديو قيام عدد من المتزلجين بالتزلج على “جليد تروجينا” وذلك خلال تجارب إنتاج الثلج.

وستحتضن تروجينا نيوم مجمعاً ثلجياً مخصصاً للرياضات بما فيها التزلج الألبي العملاق والتعرج والتزلج على الألواح، ومجمع للرياضات الجليدية، ومنها الهوكي على الجليد والرقص الإيقاعي على الجليد والكيرلينغ، وستكون مسرحاً لـ47 مسابقة، منها 28 مسابقة على الثلج و19 على الجليد.

وستضم تروجينا قرية ألعاب آسيوية واحدة و14 فندقاً فخماً تحيط بالمنشآت الرياضية، وسيتم تزويد الألعاب والمنشآت بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.

وستكون تروجينا أول مدينة في منطقة غرب آسيا تستضيف دورة الألعاب الآسيوي الشتوية.