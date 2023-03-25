صرح مسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما وفُقد 9 بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس الجمعة.

ووثق مقطع مصور تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان والغبار والحطام إلى السماء، فيما أوضح وين هولدن قائد شرطة ويست ريدينج في بيان مقتضب للصحفيين: «عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في الموقع».

وحدث الانفجار في مصنع شركة آر.إم بالمر التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تصنع الحلوى منذ عام 1948 ويعمل لديها 850 شخصاً.

وقال هولدن بأن الانفجار دمر المبنى رقم 2 بالمصنع وألحق أضراراً بالمبنى رقم واحد، لافتًا إلى أن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.