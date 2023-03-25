أكد استشاري التغذية الدكتور عبد العزيز العثمان، أن العصائر الطبيعية لا تعني أنها طازجة وهناك فرق بينها.

وقال الدكتور عبدالعزيز العثمان، عبر برنامج “وقاية” على قناة الإخبارية، أن الطبيعي معناه أنه مصنع من مادة طبيعية ولكن ليس طازجًا، بينما الحليب أو العصير الطازج هو الذي نأخذه مباشرةً.

وأوضح “العثمان” أن العصير الطبيعي غير الطازج أقل في العناصر الغذائية من الطازج، مضيفًا أنه دائمًا في العصير يفضل الخلاط عن الكبس لأنه يعطينا ألياف وعصير، ولكن “الكبس” لا يعتبر خيارًا صحيًا.

وأشار إلى أن عصائر “النكتار” 90٪ من مكوناتها غير طبيعية، لافتًا إلى أن شراب التوت هو شراب صناعي ونادرًا ما يكون فيه مواد طبيعية ولذلك يعتبر غير صحي.

فيديو | استشاري التغذية د. عبد العزيز العثمان: العصائر الطبيعية لا تعني أنها طازجة وهناك فرق بينها#وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/mLJa9toDKb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023

فيديو | استشاري التغذية د. عبد العزيز العثمان: كبس العصائر خيار غير صحي.. وعصائر "النكتار" 90٪ من مكوناتها غير طبيعية#وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/RUsSDCj59G — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023