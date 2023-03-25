أوضح الفنان فهد الحيان، سبب عدم مشاركته في “طاش العودة”، الذي يعرض حاليا تزامنا مع شهر رمضان على قناة “أم بي سي”؛ حيث كان قد اشتهر بشكل خاص من خلال شخصيته “هزار”، التي لعبها في معظم أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة “طاش ما طاش”.

وأفاد فهد الحيان في بث مباشر عبر “تيك توك” مع متابعيه، إجابة على سؤال متابع بشأن السبب وراء عدم المشاركة، إنه “كان خائفا من انتقادات الجمهور له إذا عاد إلى شخصيته (هزار) واتهامه بالتكرار”.

وأضاف أنه “ليس نادما على القرار الذي اتخذه بعدم المشاركة”، معلقا بالقول: “هذا خيرة سبحان الله جه من الله”، متابعًا: “بالعكس أنا أقول الحمدلله إن رفضت، لإن لو مثلت بقولون ما عنده إلا هزار”.