أقدم أحد مشجعي نادي الهلال، على توجيه سؤال إلى الناقد الرياضي أحمد الفهيد حول مدى إمكانية اقتراب لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي من الانضمام لصفوف الهلال.

وقال المشجع الهلالي لبرنامج “أكشن مع وليد” موجهًا سؤاله لـ “الفهيد”: “هل نجهز البشوت؟” ليرد الأخير قائلًا: “بخر بشتك وخليك جاهز لقدوم “ميسي” إلى الهلال”.