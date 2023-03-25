رد النجم الدولي كريستيانو رونالدو، على رسالة الكويتي بدر المطوع التي وجهها له بمناسبة تحقيقه لقب عمادة لاعبي العالم.

وحقق رونالدو لقب عميد لاعبي العالم، بعد أن وصل إلى المشاركة الدولية رفقة البرتغال رقم 197 في تاريخه، متفوقًا على المطوع.

وكتب المطوع عبر حسابه على موقع “تويتر” رسالة إلى رونالدو، يهنئه فيها على لقب عميد لاعبي العالم، ومتمنيًا له التوفيق.

ورد رونالدو على رسالة المطوع قائلًا: “شكرًا على كلماتك الرائعة يا بدر، إنه شرف كبير أن أكون اللاعب أكثر مشاركة دوليًا في تاريخ كرة القدم، شكرًا لك وأتمنى التوفيق لك أيضًا”.