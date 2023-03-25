انتشر مقطع فيديو وثق ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وما قاله عند الثناء عليه، خلال استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك الأمر الذي أثار تفاعلا واسعاً

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للمهنئين بحلول شهر رمضان، في قصر اليمامة في الرياض.

وجاء رد ولي العهد عند الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة قائلاً “واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة”.