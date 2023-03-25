قدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، عرضا جديدا لشراء مانشستر يونايتد بعد منحه مهلة من النادي لتقديم عرضه.

وكان وفد من المستشارين العاملين نيابة عن الشيخ جاسم قام بزيارة مقر النادي الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الإدارة وتم السماح لهم بالاطلاع على كتب شروط النادي.

وكشفت تقارير أن العرض القطري قد تم تقديمه رسميًا مع استعداد الشيخ جاسم لدفع مبلغ ضخم، يُقدر بـ بخمسة مليارات جنيه إسترليني.

وذكرت تقارير أنه ليست كل العروض المقدمة حاليا مخصصة لشراء النادي بالكامل، إذ يقترح نصفهم تقريبًا شراء حصص أقلية أو تمويل محتمل لعطاءات أخرى مثل صندوق التحوط الأمريكي إليوت مانجمنت.