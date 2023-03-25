توفيت شابة بعد إحراقها حية على طريق عام على يد صديقها السابق ، بعد منازعة استمرت خمسة أيام، في البيرو.

وكانت كاثرين غوميس البالغة 18 عاما، أُدخلت، السبت الماضي، إلى قسم الطوارئ في المستشفى مع حروق تغطي أكثر من 60% من جسمها.

وقالت الوزيرة نانسي تولنتينو في تصريحات متلفزة “لقد كافحت من أجل البقاء، لكن مع الأسف، فإن حجم الأذى الجسدي الذي طالها لم يسمح للأطباء بإنقاذ حياتها، وقد جرى إعلامنا بوفاتها”.

وبحسب الشرطة، فإن منفّذ الجريمة هو فنزويلي في سن التاسعة عشرة لاذ بالفرار بعدما أحرق الضحية حية إثر رشها بالبنزين قرب ساحة الثاني من مايو الشهيرة في العاصمة.

وكانت الشابة قررت قبل أيام من الجريمة إنهاء علاقتها بالمنفّذ.