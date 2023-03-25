نجا وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، ورئيس أركان الجيش صغير بن عزيز من هجوم شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، بطائرة مسيرة استهدف موكبهما في منطقة الكدحة جنوبي مدينة تعز.

وأفادت مصادر بأن الهجوم الحوثي أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، وفق إحصائيات أولية، فيما نجا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومحافظ تعز ومن معهم من المسؤولين من هذا الهجوم الذي تسبب في احتراق إحدى السيارات.

وكان الموكب قادماً من مدينة المخا في الساحل الغربي لمحافظة تعز إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي منذ تسعة أعوام.