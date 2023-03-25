أكد المؤرخ الدكتور عمر غرامه العمروي، أن ضريبة القيمة المضافة ليست بالشيء الجديد أو المستحدث في الدولة.

وأوضح العمروي أن ضريبة القيمة المضافة موجودة منذ القدم، وكانت تتمثل في طوابع بالقروش وقتها.

وأشار إلى أنه كانت تلزم تلك الضريبة في ذلك الوقت، قائلا: “حتى في حال كنت ترغب في وظيفة لا يتم قبولك إلا بتلك الطوابع”.