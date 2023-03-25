أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر السيد جون باقانو، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أراد شيئا فريدا لا مثيل له وألا يتم تقليد أحد.

وقال جون باقانو لبرنامج “حكاية وعد”، “لم يكن ولي العهد يريدنا أن نقلد أحدًا أراد أن نصنع شيئًا فريدًا لم يسبق له مثيل من قبل في العالم أجمع”.

وأضاف: “أراد ولي العهد صنع شيء يمكن التعرف عليه على الفور على أنه المملكة العربية السعودية، لذا في اللحظة التي تنزل فيها من الطائرة وتصل إلى منتجعاتنا ستعلم أنك كنت في المملكة العربية السعودية”.

وتابع: “لن تخلط بينه وبين جزر المالديف أو دبي أو أي مكان آخر، كان يجب أن يكون من جوهر المملكة العربية السعودية، وهذا ما عملنا عليه بجد، منذ ذلك الاجتماع الأول لمحاولة تنفيذه”.