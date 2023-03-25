حلت الإعلامية المصرية ياسمين عز، اليوم السبت، ضيفة في برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه مواطنها الفنان رامز جلال.
وبينما كانت ياسمين عز معلقة في الجو داخل مطعم رامز، وقعت الكثير من المواقف الصعبة، ما جعلها خائفة.
وخلال ظهور المطعم المعلق وكأنه سيقع من الجو، لم تجد عز أمامها سوى ترديد الشهادتين، وسط صراخها المتواصل.
وفي سياق آخر أكدت ياسمين أن اللاعب البرتغالي كريسنتانو رونالدوا بيتابع برنامجها، قائلة: “بيتفرج عليا.. أنا عارفة كده كويس”، وهو ما سخر منه رامز جلال.
صراخ شديد لـ ياسمين عز في سقوط مطعم رامز نيفر إند "نطقت الشهادة"
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/iL4064EWvH
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/lN0m42YNqM
— MBC مصر (@mbcmasr) March 25, 2023
اعترافات جريئة لـ ياسمين عز عن "رونالدو والصوت الشتوي" في رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/iL4064EWvH
#رامز_نيڤر_إند#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/iuccwEcAYL
— MBC مصر (@mbcmasr) March 25, 2023
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