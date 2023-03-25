حلت الإعلامية المصرية ياسمين عز، اليوم السبت، ضيفة في برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه مواطنها الفنان رامز جلال.

وبينما كانت ياسمين عز معلقة في الجو داخل مطعم رامز، وقعت الكثير من المواقف الصعبة، ما جعلها خائفة.

وخلال ظهور المطعم المعلق وكأنه سيقع من الجو، لم تجد عز أمامها سوى ترديد الشهادتين، وسط صراخها المتواصل.

وفي سياق آخر أكدت ياسمين أن اللاعب البرتغالي كريسنتانو رونالدوا بيتابع برنامجها، قائلة: “بيتفرج عليا.. أنا عارفة كده كويس”، وهو ما سخر منه رامز جلال.