تضمنت حلقة اليوم من مسلسل “طاش العودة” اختلاف الفنان ناصر القصبي، مع زوجته ووالدها، بسبب اسم المولود الجديد.

وقالت الزوجة إنها ستسمي المولود الجديد “أسعد”، على اسم والدها، وهو ما رفضه الفنان ناصر القصبي، بطريقة ساخرة.

وقال القصبي خلال المشهد: “إيش هو هذا، لي خلصوا الأسماء؟ الأسماء القديمة التعبانة ما نبغاها”، ليرد عليه والد زوجته: “أبو شكلك يا قليل الأدب، خربت لي فرحتي بحفيدي”.

وحاولت الزوجة التهدئة، وقالت لوالدها أن زوجها لا يقصد ليرد عليها الفنان ناصر القصبي: “أقصد ونص كمان، الولد هذا حقي، والله ما أسمي أسعد لو تنطبق السماء على الأرض”.