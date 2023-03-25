وثق مقطع فيديو التقطه معتمر بالمسجد الحرام أحد أفراد القوات الخاصة من أمن العمرة وهو يتحدث بعدة لغات ليسهل عملية عبور المعتمرين لأحد المسارات داخل الحرم.

ويقدِّم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام جهودا متميزة وصورا إنسانية؛ رائعة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين والمتمثلة في التنظيم والحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين بالإضافة إلى الإرشاد وتسهيل الحركة والتنقل.