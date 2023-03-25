أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم استخدام حقن الأنسولين والمسكنات وقطرات الأنف والعين في نهار رمضان.

وقال الشبل، إن قطرات العين والأنف لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا وإذا وجد واضعها طعما في حلقه فهي لا تفطره.

وأضاف: “بينما الإنسولين إذا أخذ بمجرد حقنة في الجسم من غير أن يكون معه محلول أو طعام أو شراب فهو لا يفطر، ولهذا يؤخذ الأنسولين في غير العرق”.

وتابع: “لكن المغذي يعتبر في حكم الطعام والشراب فهو يفطر، والإبر المسكنة ليست مفطرة”.