رد طبيب الأسرة سعود الشهري، على سؤاله حول ما إذا كان حديثه عن الأمور الجنسية يكون بغرض لفت الانتباه.

وقال الشهري خلال برنامج “سوالف رمضان”: “حديثي في الأمور الجنسية ليس للفت الانتباه وغالبا تأتي بتساؤلات ثم أن طب الأسرة يهتم بالأمراض الشائعة، والعلماء يقولون غالبا أنه بحلول 2025 سيكون هناك 322 مليون شخص يعانون من الأمراض الجنسية”.

وفي سياق آخر، أوضح الشهري أن خمول ما بعد الإفطار في رمضان له أسباب طبية، والأغلب هو انخفاض السكر التفاعلي “انخفاض ما بعد الوجبة”.

فقرة #المواجهة د. سعود الشهري : حديثي في الأمور الجنسية ليس للفت الانتباه .. وبحلول 2025 سيكون هناك 322 مليون شخص يعانون من الأمراض الجنسية @saud_alshehry_#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/FSeFKI54U4 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 25, 2023